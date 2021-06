Temptation Island, Valentina in bikini: Tommaso pazzo di gelosia

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Valentina e Tommaso. Ecco cosa è successo

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la prima puntata della nuova edizione trasmessa mercoledì 30 giugno 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Valentina e Tommaso, con il ragazzo che ha già manifestato i primi segni di gelosia.

Ecco cosa è successo.

Valentina e Tommaso a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno finalmente avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Valentina e Tommaso.

Tra le coppie più attese del reality, nel video di presentazione la donna ha affermato: “Sono Valentina, ho quasi 40 anni e da un anno e sette mesi sono fidanzata con Tommaso che ha 19 anni meno di me”.

La presentazione di Tommaso

“Ciao, sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”, ha affermato invece Tommaso, sempre nel video di presentazione.

Valentina e Tommaso, il motivo

Valentina ha quindi spiegato il motivo che l’ha spinta a scrivere a Temptation Island, ovvero la gelosia. “Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica.

Sostanzialmente io non posso fare nulla. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”, ha affermato Valentina.

Tommaso dal suo canto ha replicato: “Sono innamoratissimo di Valentina. Io mi sono scelto una moglie, non una ragazza. Devi fare la moglie, non è che perché ho 20 anni allora ti diverti. Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina. È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”.

Valentina e Tommaso, lei in bikini e lui geloso

Proprio nel corso della prima puntata di Temptation Island è stato mostrato un video con Valentina intenta a provare il costume. Scene che hanno scatenato la gelosia del fidanzato, con Tommaso che ha affermato: “Lo so che si deve mettere in costume ma sono troppo geloso e possessivo del suo corpo”.

In seguito ha affermato: “Se lei non fa capire agli altri cosa è giusto non so cosa succede”. Per poi aggiungere: “A lei piace mettersi sexy per quei ragazzi“. Il ragazzo inizia quindi a tentennare, tanto da mettere già in dubbio la sua permanenza nel reality.