Temptation Island, Valentina Nulli Augusti ieri e oggi: com’era la fidanzata di Tommaso

Valentina Nulli Augusti ha conquistato il pubblico di Temptation Island grazie alla sua bellezza. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Valentina Nulli Augusti è balzata alle cronache rosa per aver preso parte a Temptation Island in compagnia del fidanzato 21enne Tommaso Eletti, con cui ha ben 19 anni di differenza d’età.

Valentina Nulli Augusti ieri e oggi

Valentina Nulli Augusti e il suo fidanzato 21enne Tommaso Eletti sono stati protagonisti della seconda puntata di Temptation Island, dove hanno sollevato un putiferio per via della loro differenza d’età e per via di alcuni degli atteggiamenti da loro assunti all’interno dello show (specie da parte di Tommaso).

Stando ad alcuni dei suoi scatti del passato Valentina Nulli Augusti era castana prima di prendere parte al programma e da sempre è una grande amante dei viaggi. Prima d’incontrare il fidanzato 21enne la donna era sposata con un uomo di nome Stefano Pagani, dentista romano al quale sarebbe stata legata fino al 2016. “Un marito che ho amato tantissimo”, scriveva di lui la donna sui social.

Originaria di Porta Pia a Roma Valentina Nulli Augusti è diplomata al liceo classico Orazio e oggi lavora come geometra.

Valentina Nulli Augusti: le polemiche

Oltre alla differenza d’età tra lei e Tommaso Eletti molti hanno avuto da ridire sulla relazione tra i due e in particolare sul modo in cui il fidanzato di Valentina si è buttato tra le braccia di una corteggiatrice dopo essersi ingelosito nei suoi confronti. Tra chi ha avuto da ridire sulla coppia c’è anche Selvaggia Lucarelli, che a tal proposito ha scritto:

“Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore.

Lei finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. (…) Non per riavere lui, ma l’illusione di aver strappato il fazzoletto dalle mani di una ragazza di 20 anni. Lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10″.

Valentina Nulli Augusti: la rottura

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti hanno lasciato il programma separatamente ma sono in tanti a credere che i due potrebbero essere tornati insieme dopo le riprese. Per saperlo bisognerà aspettare la puntata di Temptation Island dedicata ai protagonisti dello show “un mese dopo” la fine del programma.