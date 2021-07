Temptation Island: Valentina Vignali pubblica i messaggi ricevuti da Stefano Sirena

Valentina Vignali ha pubblicato su Instagram, tutti i messaggi ricevuti da Stefano Sirena, ex di Manuela Carriero, ecco il contenuto delle chat

È ormai giunta al termine l’edizione 2021 di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti.

A scatenare il mondo del web è stata la discussa coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena, i due hanno deciso di uscire separati dal programma, ma ad aggravare la situazione ci sarebbero dei compromettenti messaggi inviati da Stefano alla Vignali, mentre l’uomo stava ancora con la sua ragazza.

Temptation Island, Valentina Vignali pubblica i messaggi di Stefano Sirena

Valentina Vignali, cestista e influencer, nella serata di martedì 27 luglio 2021, in occasione della messa in onda dell’ultimo attesissimo appuntamento con Temptation Island, ha commentato la puntata e ha rivelato alcuni dettagli su Stefano Sirena, ormai ex fidanzato di Manuela Carriero.

In particolare ecco cosa ha dichiarato la Vignali su Sirena:

“Ho appena fatto una scoperta scioccante, ho letto su internet che Manuela e Stefano stanno insieme da 4 anni e mezzo, se è il 2021 stanno insieme dal 2017 o da metà del 2016, guardate cosa ho trovato nei miei direct“.

Nella storia Instagram successiva la Vignali dichiara:

“Quindi mentre stava con lei ha scritto a me e a chissà quante altre ragazze”.

Temptation Island, Valentina Vignali smaschera Stefano Sirena

In un video pubblicato sulle Instagram Stories del suo profilo, la bella Valentina Vignali ha svelato il contenuto dei messaggi che le sono stati inviati da Stefano Sirena, mentre l’uomo stava ancora con la Carriero.

Sono messaggi di apprezzamento alle foto pubblicate dalla Vignali, dove Stefano scrive frasi come “Quanto sei sexy” oppure “Ti voglio portare a cena“.

Insomma gesti poco galanti compiuti da Sirena nei confronti dell’ormai ex fidanzata Manuela.

Valentina Vignali e Stefano Sirena: la fidanzata Manuela ricomincia da Luciano

Intanto dopo la fine del programma, la bella Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano Sirena, sembra ormai aver del tutto archiviato la storia con l’uomo. Manuela è infatti felice e spensierata tra le braccia di Luciano Punzo, il tentatore conosciuto proprio in occasione di Temptation Island.

All’indomani della messa in onda dell’ultima puntata del reality dei sentimenti, Manuela ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune Stories, che la ritraggono in compagnia di Luciano, i due sembrano essere molto felici e innamorati.