Temptation Island, Valeria Liberati e Ciavy si sono lasciati ancora una volta.

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis hanno partecipato insieme ad una vecchia edizione di Temptation Island. Anche se si lasciarono al falò di confronto, scelsero di tornare a fidanzarsi poco dopo la fine del programma. A distanza di un po’ di tempo, i due hanno scelto di mettere fine alla loro relazione.

Valeria Liberati e Ciavy si sono lasciati

Una nuova rottura tra le coppie diventate popolari a Temptation Island. Ad essersi lasciati sono Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, che già ai tempi del programma delle tentazioni non avevano dato prova di essere troppo uniti. O meglio, lei era presa, mentre lui era una specie di uccel di bosco. Non a caso, si mollarono al falò di confronto, ma tornarono insieme poco dopo. Oggi, a distanza di un paio d’anni da quel momento, Valeria e Ciavy si sono detti addio nuovamente.

L’annuncio velato di Valeria Liberati

Tramite il suo profilo Instagram, la Liberati ha comunicato, seppure in modo velato, di essere tornata single. Valeria ha scritto:

“La vita ci mette di fronte a delle scelte e io ho scelto di amare me stessa. A tempo dovuto vi racconterò tutto. Per il momento preferisco rimanere in silenzio. Appena me la sentirò ve ne parlerò, senza entrare nei particolari perché è giusto che ognuno di noi abbia la propria privacy”.

Perché Ciavy e Valeria si sono lasciati? Al momento non è dato saperlo.

Il fantasma dei tradimenti di Ciavy

Anche se Valeria e Ciavy non hanno spiegato il motivo per cui si sono lasciati, i fan credono che ci siano di mezzo i tradimenti del ragazzo. Maliokapis, infatti, non è mai stato troppo fedele, tanto che la scorsa estate sui social giravano parecchie segnalazioni sul suo conto.