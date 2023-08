Temptation Island è stato uno dei programmi rivelazione della passata stagione televisiva. Trasmesso tradizionalmente in estate, questo reality prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi e mandato in onda da Canale 5, ha ottenuto ascolti televisivi davvero sontuosi che sono pronti ad essere replicati con ogni probabilità anche nella sua versione invernale che porta il titolo provvisorio di Temptation Winter. Stando a quanto emerge dall’anteprima di tvblog.it potrebbe esserci un’importante novità che riguarderebbe il conduttore del programma.

Temptation Island Winter, chi sarà il conduttore del programma

Già nelle scorse settimane si è parlato ampiamente del futuro di questa trasmissione di successo rivisitata nella sua versione invernale, così come sono stati diversi i nomi tirati in ballo per un’eventuale conduzione: da Ilary Blasi, passando le altrettanto collaudate Lorella Cuccarini e Silvia Toffanin. Ad ogni modo, secondo la già citata Tvblog, al timone di Temptation “Winter” dovremmo vedere nuovamente Filippo Bisciglia e del resto, alla luce dei precedenti risultati che Temptation Island ha portato a casa, non potrebbe che essere così.

Quando potrebbe essere trasmesso Temptation Island Winter

Se dunque un’edizione di Temptation Island ci sarà, è pur vero che, ad oggi, non si conoscerebbe la data di messa in onda. In ogni caso è possibile ipotizzare – come dice il titolo – che la rete ammiraglia del biscione lo trasmetta nel periodo invernale ossia nel periodo che va da dicembre a marzo.