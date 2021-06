Tende da sole a caduta: le migliori per la casa

Le tende da sole a caduta sono perfette per proteggersi dai raggi solari e dare un po' di fresco all'ambiente di casa durante le giornate assolate.

Con la bella stagione e il sole che comincia a fare capolino, bisogna cominciare a proteggersi dall’esposizione solare. Oltre a tenere le finestre chiuse nelle ore più calde, si consiglia di munirsi di tende da sole a caduta di cui esistono varie promozioni e sconti su Amazon.

Tende da sole a caduta

Sono sicuramente la soluzione perfetta per ripararsi dal sole e dalla calura eccessiva soprattutto durante le giornate assolate estive. Le tende da sole a caduta sono perfette per le terrazze e i balconi e aiutano ad arredare in maniera armonica gli spazi esterni della casa in modo da renderla maggiormente accogliente.

Inoltre, aiutano a creare delle oasi di pace e di freschezza in modo da rilassarsi durante il tempo libero.

Sono dei complementi che permettono di arredare con eleganza e stile qualsiasi angolo della casa: dal balcone più grande sino al terrazzo.

Questo tipo di tende, in particolare, si usa sia per i balconi che le terrazze. Si distinguono da altri modelli in quanto sono dotate di una copertura avvolta su un rullo che scende in verticale in parallelo sia alla finestra che al balcone. Inoltre, offrono una protezione sia frontale che laterale.

Sono delle tende da sole a caduta che permettono di schermare una veranda o anche le finestre che sono maggiormente esposte al sole in modo da mantenere fresco e ombreggiato l’interno della casa per non soffrire troppo il sole e la calura.

Tende da sole a caduta: modelli

Se si sta pensando di comprare delle tende da sole a caduta, i modelli su cui indirizzarsi sono davvero tanti e ognuno si distingue in base alle forme, dimensioni, ma anche i colori. Oltre alla versione classica che tende a scendere in parallelo alla facciata, si trovano anche altre tipologie.

Sono tipologie di tende molto comode e pratiche. Si trovano modelli che hanno un telaio con due piccoli bracci e che sono leggermente inclinate. In questo modo ricordano molto delle tapparelle a sporgere. Ci sono poi modelli in cui il telo è nettamente più alto ed è in parallelo alla finestra o al muro di casa, mentre la parte inferiore permette di proteggere il balcone facendo filtrare un po’ di luce dalla finestra.

Alcuni modelli sono senza cassonetto, quindi molto facili da installare e perfette per portici, finestre, balconi e tra tutte le tipologie sono la soluzione maggiormente economica. Si possono agganciare sia al pavimento che alla ringhiera tramite dei fermi specifici.

Si trovano poi modelli con cassonetto realizzati in alluminio, quindi molto resistenti e duraturi nel tempo. Sono dotati di braccetti da fissare alla ringhiera e adatti per i balconi. Il modello T-Box delle tende da sole a caduta è molto elegante da installare a parete oppure a soffitto. Leroy Merlin propone delle tende da sole a caduta che hanno la funzione di ombreggiare e molto economiche, perfette da essere installate sui balconi.

Tende da sole a caduta Amazon

Se si sta pensando di comprare delle tende da sole a caduta, il sito di Amazon permette di approfittare di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare informazioni al riguardo. Ecco una classifica con i tre migliori complementi d’arredo scelti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Verdelook tenda da sole Milos

Una tenda a caduta avvolgibile con i braccetti da 80 cm per ancoraggio. Realizzata con rullo in alluminio, mentre il tessuto è in poliestere. Una tenda da sole a caduta perfetta per proteggere balconi e terrazze. L’avvolgimento del tessuto avviene con la manovra ad arganello con asta in allumino verniciata. Ha un attacco a parete. In vendita con il 12% di sconto. Disponibile nel bicolor beige e bordeaux.

2)Garden Friend tenda da sole a caduta

Ha un rullo in alluminio e una copertura in poliestere da attaccare al soffitto. Una tenda disponibile in materiale resistente con colori che sono davvero belli. La catenella che avvolge la tenda è molto lunga. Una tenda di ottima fattura con un buon rapporto qualità prezzo e molto resistente. Si trova con la riga di colore giallo. In vendita con il 7% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Fraschetti tenda da sole a caduta

Una tenda dal colore beige con rullo in alluminio e la barra frontale nello stesso materiale. Comprende staffe di supporto e tessuto in poliestere con manovella in acciaio molto facile da usare. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Si adatta molto bene sia su applicazione, ma anche con parete e sul soffitto. Molto ben rifinite le tende e ottimo anche il colore.

