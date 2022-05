Tende da sole per l’estate: le migliori per la casa

A bracci, a caduta, ma anche i modelli a rullo o a vela sono le tende da sole da posizionare in casa per schermare i raggi solari e ripararsi dall'afa.

Il caldo si sta facendo sentire e i raggi del sole sono particolarmente forti. Per riuscire a creare delle zone d’ombra e proteggersi, le tende da sole sono la soluzione migliore anche per dare un po’ di refrigerio dalla calura.

I modelli sono vari e vi è l’imbarazzo della scelta per le esigenze di ciascuno.

Tende da sole

Sono sicuramente la soluzione migliore per la casa dal momento che creano delle perfette zone d’ombra nelle quali ripararsi dal sole e dai suo raggi. Le tende da sole permettono anche di dare freschezza al resto della casa quando la calura risulta davvero afosa e terribile da tollerare. Inoltre, danno un tocco in più all’arredamento e allo stile dell’ambiente.

Per la stagione estiva si consiglia di optare per tessuti naturali come il cotone, ma anche le fibre sintetiche che garantiscono ottime prestazioni dal momento che sono resistenti, idrorepellenti, antistrappo e antimacchia, quindi non vi è pericolo di danneggiarle. Si consiglia di optare per una tonalità chiara in modo da schermare maggiormente i raggi del sole.

Inoltre, si rivelano un ottimo investimento per la casa dal momento che creano zone d’ombra in modo da godere degli ambienti esterni anche nelle ore più calde della casa.

Sono anche una ottima soluzione dal punto di vista economico perché permettono di risparmiare sul costo della bolletta che è sempre molto esoso e alto.

Proteggono la privacy della casa tenendo lontani gli sguardi indiscreti dei curiosi. Sono decorative e impreziosiscono, oltre ad abbellire la zona e la facciata di casa dandole un aspetto diverso e più gradevole esteticamente.

Tende da sole: modelli

Scegliere le tende da sole adatte alla propria casa non è facile considerando che sono tantissimi i modelli a disposizione sul mercato.

Ci sono modelli che vanno fissati e, per installarli, si ha bisogno di permessi, soprattutto se si vive in un palazzo condominiale. Tra i vari modelli, vi sono le tende a bracci che sono perfette per i balconi.

Sono un tipo di tenda facile da installare e salvaspazio, oltre a essere poco ingombrante. Si trovano poi sia in bracci fissi che estensibili, quindi mobili da regolare in base alle proprie esigenze e bisogni. Si regolano tramite una manovella e offrono la giusta protezione dal sole e dai suoi raggi potenti. Ci sono poi tende telescopiche da posizionare sul balcone e non prevede buchi e installazioni sui muri.

Le tende da sole a rullo sono avvolgibile e garantiscono l’adeguata protezione e riparo dai raggi solari. Offrono un aspetto elegante e, anche in questo caso, come nel modello precedente, vi è la manovella che permette di regolarle nel modo giusto. Ci sono anche tipologie di tende in cui il tessuto si riavvolge nel cassonetto senza scendere in verticale.

Il modello a cappottina si presenta come una struttura a ventaglio che permette una protezione sia dalla luce solare che superiore, compreso la frontale e laterale. Molto facile da aprire e chiudere grazie al movimento a corda. Perfetta per le finestre e i balconi della casa con 4 raggi per superfici medio – piccole oppure a 5 per superfici più grandi. Si trovano anche modelli motorizzati che si comandano con un telecomando.

Tende da sole Amazon

Un elemento d’arredo e di protezione dal sole disponibile a ottimi prezzi sul noto e-commerce. Cliccando la foto si visualizzano le informazioni relative. La classifica presenta i tre migliori modelli di tende da sole che sono le più apprezzate e vendute con una breve descrizione di ciascuna tipologia.

1)Sol Royal tenda da sole verticale

Protegge dal vento, dal sole e anche da sguardi indiscreti. Un modello idrorepellente adatta per il balcone e il terrazzo. Dotata di manovella e cassonetto in alluminio. I materiali sono robusti e di qualità. Si monta facilmente. La manovella permette di regolare l’altezza della tenda. Resiste alle intemperie. Disponibile nei colori antracite e beige. Il prodotto più venduto del settore.

2)Tenda da sole a righe per balcone e veranda

Una tenda dotata di anelli e ganci in poliestere, quindi materiale resistente e durevole. Nella confezione si trova il kit con i ganci per fissarla. Il tessuto non scolorisce e resiste alle intemperie. Disponibile in 4 misure e nei colori blu, giallo, verde e marrone. Assolve perfettamente alla sua funzione. Il più venduto in questa categoria.

3)Wokkol vela ombreggiante tenda a vela

Una tenda a vela traspirante che è adatta sia per il patio che il giardino. Realizzata in un materiale che tiene lontani al 90% i danni causati dal sole. Una tenda durevole che permette di godere di una piacevole estate. Ha una struttura in rete. Disponibile in varie dimensioni con lo sconto del 15%. Un prodotto Amazon’s Choice.

Per ripararsi dal caldo, insieme alle tende da sole anche il miglior condizionatore portatile.