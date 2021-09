Tenerife, 21enne e la fidanzata 26enne incinta muoiono a pochi giorni di distanza dopo una vacanza

La morte di un ragazzo e della sua compagna a distanza di giorni. La vicenda è al centro di alcune indagini: cosa è accaduto a Tenerife e in Irlanda.

Una tragedia ha colpito una coppia di giovani durante una vacanza a Tenerife. Un ragazzo di 21 anni è morto improvvisamente mentre si trovava in vacanza sull’isola con la compagna Chloe Higgins che era incinta. La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

Morti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, giovane deceduto a Tenerife

Dale Hannon, ragazzo di 21 anni, è deceduto mentre si trovava a Tenerife, a distanza di pochi giorni ha perso la vita anche la fidanzata Chloe: era rientrata nella sua casa in Irlanda. La giovane era incinta di sei mesi ed è stata ritrovata senza vita nella città di Limerick durante la giornata di venerdì 17 settembre 2021.

Giovane deceduto a Tenerife, dopo 8 giorni la morte della compagna incinta

Non si conoscono attualmente le cause del decesso. Chloe viveva a Sarsfield Barracks, un quartiere del dodicesimo battaglione di fanteria delle forze di difesa irlandesi: lascia le due figli. Per venerdì 24 settembre 2021 è previsto il funerale della ragazza, quello di Dale si è già tenuto.

Giovane deceduto a Tenerife, dopo 8 giorni la morte della compagna incinta: messaggi di cordoglio

La cugina di Dale, Natalie Coleman, ha scritto un messaggio su Facebook per commemorare il 21enne scomparso improvvisamente.

“Dale Hannon hai ricevuto il miglior addio possibileed è stato ben meritato. Eri unico nel tuo genere, non potrai mai essere sostituito. Ti ameremo e ci mancherai così tanto ragazzo“, si legge sui social.

Messaggi anche da parte della formazione Hyde Rangers, squadra con cui Dale ha giocato. “Il club è profondamente scioccato e addolorato per la scomparsa del nostro ex giocatore Dale Hannon. Dale ha giocato sia a scuola che a calcio giovanile con noi per diversi anni.

Mancherà profondamente a tutti coloro che lo conoscevano“, ha affermato la soceità Hyde Rangers FC sui social.