Tennis: Abodi, ‘bravo Sinner, ma serviva più comprensione per Coppa Davis’

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Sinner? E’ un ragazzo che può sembrare introverso ma ha dei valori fortissimi e credo possa essere di grande esempio. Oltre a dirgli bravo, sapendo che ha obiettivi più ambiziosi, ricordo anche quanto detto di lui qualche settimana fa quando per motivi di salute non ha risposto alla convocazione della Coppa Davis”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando il successo di Jannik Sinner su Alcaraz al torneo di Pechino e il raggiungimento del numero 4 del ranking mondiale. “Abbiamo una memoria strana, ci dimentichiamo del valore delle persone magari semplicemente perché non andiamo nella profondità delle sue decisioni”, ha aggiunto Abodi. “Lui non andò in Davis, non per un mancato rispetto della maglia azzurra, ma perché fisicamente aveva dei problemi e un tennista cresce su equilibri psicofisici delicati. Oggi è facile dirgli bravo, avrei apprezzato non i complimenti per non esser andato, ma la comprensione delle sue motivazioni di allora. Serve maggiore equilibrio”.