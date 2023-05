Tennis: Alcaraz, 'Marozsan mi ha costretto a giocare male, ora riposo prima di Parigi'

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - “Mi ha messo in condizioni scomode, mi ha costretto a giocare male”. Carlos Alcaraz sceglie queste parole per rendere merito al suo avversario, Fabian Marozsan, che lo ha appena eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia 2023. “Ha giocato una spl...

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – “Mi ha messo in condizioni scomode, mi ha costretto a giocare male”. Carlos Alcaraz sceglie queste parole per rendere merito al suo avversario, Fabian Marozsan, che lo ha appena eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia 2023. “Ha giocato una splendida partita – aggiunge l'iberico – e soprattutto ha saputo mantenere il livello per tutta la durata del confronto, qualcosa che non è affatto scontato per un ragazzo che viene dai Challenger. Io non ero nella mia migliore giornata, d'accordo, ma a un certo punto davvero non sapevo cosa fare. Juan Carlos (Ferrero, ndr) mi diceva di provare a entrare maggiormente nello scambio, il punto è che semplicemente non ci riuscivo”.

“Non lo conoscevo molto, avevo solo seguito qualche suo risultato nei Challenger e sapevo che poteva giocare bene. Ma mi ha sorpreso vedere che livello possa tenere, davvero molto molto alto. Avanti così entrerà nei top 100 presto (nella classifica live è 114, ndr). In realtà ho lottato e il secondo set avrei potuto vincerlo, mi sono trovato a pochi punti dal terzo, e poi avanti per 4-1 nel tie-break. Ma non è bastato, piccoli dettagli hanno fatto la differenza a suo favore”.

“Parigi? Ora riposerò qualche giorno, il che è sempre utile. Poi tornerò a casa ad allenarmi per essere perfettamente pronto per il Roland Garros. Essere la testa di serie numero 1 sarà un'esperienza nuova ma molto stimolante. Dall'altro lato, cambierà poco, certamente non mi aiuterà a vincere le partite”.