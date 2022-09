Tennis, Alcaraz nuovo numero uno: “Un sogno, sono molto felice!”

Milano, 13 set. (askanews) – Carlos Alcaraz nuovo fenomeno del tennis mondiale. Una accoglienza trionfale all’aeroporto di Valencia, in Spagna, dove il 19enne di Murcia, fresco vincitore degli us Open, è atterrato per raggiungere i compagni di squadra della nazionale spagnola per la Coppa Davis. “Sono orgoglioso di essere il numero 1 al mondo, è un sogno, sono molto felice!”, ha detto Alcaraz.