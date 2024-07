Tennis, Andy Murray si ritirerà dopo le Olimpiadi

Roma, 23 lug. (askanews) - Il tennista scozzese Andy Murray, 37 anni, ha annunciato che si rititerà dopo le Olimpiadi. La notizia è arrivata dai social: "Sono arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis" si legge su X . Murray ha rappresentato per la prima volta il team britannico ai Gio...

Roma, 23 lug. (askanews) – Il tennista scozzese Andy Murray, 37 anni, ha annunciato che si rititerà dopo le Olimpiadi. La notizia è arrivata dai social: “Sono arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis” si legge su X .

Murray ha rappresentato per la prima volta il team britannico ai Giochi di Pechino nel 2008, ma è stato l’oro a Londra 2012 a cambiare la sua carriera; un’altra medaglia olimpica l’ha vinta a Rio nel 2016. Nel 2012 dopo i Giochi ha conquistato il suo primo Grande Slam agli US Open e l’anno successivo è diventato il primo campione britannico di Wimbledon in 77 anni. È poi rimasto al comando del ranking ATP per 41 settimane.

Negli ultimi anni però si è dovuto fermare spesso a causa di infortuni, nel 2019 per problemi all’anca aveva già pensato di lasciare, poi era tornato, da vero atleta. Ai Giochi di Parigi in singolare e in doppio, spera di chiudere in bellezza.