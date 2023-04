Tennis: artrite a una mano e fastidio muscolare alla schiena, Alcaraz dà forfait a Montecarlo

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Dopo Rafael Nadal arriva un altro forfait importante per il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo: quello del numero 2 del mondo Carlos Alcaraz che ha annunciato la rinuncia al primo Master 1000 sulla terra battuta attraverso i suoi profili social. "Dopo due mesi all'estero, sono felice di tornare a casa ma triste perché ho terminato il mio ultimo match a Miami con un fastidio fisico. Dopo aver visitato il mio medico a Murcia ed essere stato valutato, non potrò andare a Monte Carlo per iniziare il tour sulla terra battuta. Ho un'artrite post-traumatica alla mano sinistra e un fastidio muscolare alla colonna vertebrale che necessitano di riposo per prepararsi al resto della stagione".