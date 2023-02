Tennis: Atp Acapulco, esordio vincente per Ruud e Rune

– (Adnkronos) – Esordio vincente per Casper Ruud al torneo Atp 500 di Acapulco (cemento, montepremi 2.013.940 dollari). Il norvegese, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, supera l'argentino Guido Andreozzi, numero 342 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6 (7-2) dopo due ore e 51 minuti. Avanza al 2° turno anche il danese Holger Rune, numero 10 del mondo e quarta testa di serie, che batte in rimonta lo statunitense Ben Shelton, numero 42 del ranking, per 6-7 (7-9), 6-4, 6-2 dopo due ore e 22 minuti.