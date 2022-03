Tennis: Atp, ancora in corso le indagini sul campione olimpico Zverev per accuse violenza

Stoccarda, 2 mar. (Adnkronos) – L'organizzazione del tennis maschile Atp sta ancora indagando sul campione olimpico tedesco Alexander Zverev per le accuse di violenza fisica contro di lui da parte di un'ex fidanzata. "L'indagine è ancora in corso", ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi al portale Internet Spox.

L'Atp ha annunciato l'indagine cinque mesi fa dopo che l'ex fidanzata di Zverev, Olga Sharypova, ha affermato che durante la loro relazione era fisicamente violento nei suoi confronti, anche al torneo Atp 2019 a Shanghai. Zverev, 24 anni, ha ripetutamente negato di aver commesso illeciti e in precedenza ha accolto favorevolmente l'indagine. "Abbiamo coinvolto una terza parte indipendente con esperienza in questo settore per assisterci nel processo di indagine", ha affermato Gaudenzi.

"Al momento non posso commentare i dettagli dell'indagine, ma posso dire che forniremo maggiori informazioni quando l'indagine sarà completata".