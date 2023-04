Tennis: Atp Banja Luka, Maestrelli si ferma a un passo dal main draw

Banja Luka, 17 apr. -(Adnkronos) - Semaforo rosso per Francesco Maestrelli nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Atp 250 di Banja Luka (terra, montepremi 562.815 euro). Il 20enne di Pisa, numero 168 del mondo, ha ceduto con il punteggio di 7-5, 6-4, in poco meno di un’ora e tre qu...

Banja Luka, 17 apr. -(Adnkronos) – Semaforo rosso per Francesco Maestrelli nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Atp 250 di Banja Luka (terra, montepremi 562.815 euro). Il 20enne di Pisa, numero 168 del mondo, ha ceduto con il punteggio di 7-5, 6-4, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, allo svedese Elias Ymer, numero 139 del ranking. L'azzurro è stato avanti per 3-0 in entrambi i set. Nel tabellone principale – dove Cecchinato domenica ha dato forfait – non saranno dunque presenti tennisti italiani. E’ il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic, a guidare il seeding davanti al vincitore di Monte-Carlo, il russo Andrey Rublev, numero 6 Atp.