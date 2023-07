Tennis: Atp Bastad, Musetti ko in semifinale con Ruud

Bastad, 22 lug. (Adnkronos) - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel torneo Atp 250 di Bastad. L'azzurro, testa di serie numero 3 del seeding svedese, è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo e numero uno del tabellone, in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Do...