Tennis: Atp Buenos Aires, Sonego in semifinale

Buenos Aires, 12 feb. -(Adnkronos) – Lorenzo Sonego stacca il pass per le semifinali dell'Argentina Open, torneo Atp 250 con 686.700 dollari di montepremi che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la “Cattedrale del tennis argentino”), seconda tappa del 'Golden Swing' in America Latina.

Il 26enne di Torino, numero 22 del ranking Atp e terzo favorito del seeding, supera per 6-4 7-6 (7-4), in due ore e quattro minuti di partita, il 38enne spagnolo Fernando Verdasco, numero 201 del mondo e in gara con il ranking protetto.