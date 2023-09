Tennis: Atp Chengdu, Musetti ai quarti

Chengdu, 23 set. – (Adnkronos) – Lorenzo Musetti si qualifica a fatica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Chengdu (cemento, montepremi di 1.261.255 dollari). Il 21enne toscano, numero 18 del mondo e seconda testa di serie, supera per 7-6 (7-3), 6-7 (4-7), 6-0 il ventenne australiano Philip Sekulic, numero 325 del ranking e al debutto questa settimana nel circuito Atp. Musetti ai quarti affronterà per la prima volta in carriera il francese Arthur Rinderknech, numero 67 del mondo, che ha raggiunto il secondo quarto di finale stagionale battendo lo statunitense Marcos Giron, numero 64 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4. "Non è stata una partita facile per me, lui ha giocato un buon tennis. Dopo il primo set, pensavo che sarebbe un po' calato e invece no. Alla fine ho avuto una bella reazione nel terzo. Il break nel primo game mi ha aiutato, penso di aver giocato un bel set. Sono molto contento di essere nei quarti qui a Chengdu, dove avevo giocato solo da junior. Spero di potermi godere la partita domani e di rimanere qui il più a lungo possibile", ha detto Musetti a caldo dopo la partita.