Tennis: Atp Doha, Medvedev supera Murray con un doppio 6-4 e conquista il titolo

Doha, 25 feb.

– (Adnkronos) – Un Daniil Medvedev molto concentrato e molto ispirato conquista il titolo Atp 250 di Doha superando in finale l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, costretto alla resa per 6-4, 6-4 in un'ora e 46 minuti. La fatica accumulata nei giorni scorsi per superare, sempre in tre set, Lorenzo Sonego (3 match point annullati), Alexander Zverev, Alexandre Muller e Jiri Lehecka (5 match point annullati), ha impedito a Murray di avere quella frizzantezza necessaria per tentare di mettere alle corde un avversario decisamente più forte, fresco e più in forma.

Murray ha inseguito per tutta la partita senza mai riuscire a far girare il match dalla sua parte. E' andato subito sotto 0-40 nel primo game del match e ha subito il break a freddo quando Medvedev ha sfruttato la quarta palla break del game. Ma di chance per recuperare, lo scozzese, ne ha avute parecchie. Due nel quarto game, e poi, dopo essere andato sotto di due break (4-1 Medvedev) e averne recuperato uno, lo scozzese ha avuto anche la palla del 4 pari.

Il russo però ha giocato sempre molto bene i punti importanti come nel game tenuto a zero che ha chiuso il primo set o nel primo game del secondo set in cui il russo ha nuovamente strappato la battuta a Murray.

Murray è rimasto incollato alla partita anche dopo la palla break mancata nel quarto game. Ci ha talmente creduto che sul 2-3 ha recuperato da 40-15 e ha ottenuto il contro break per il 3 pari.

Dopo un'ora e mezza di match, l'ex campione di Wimbledon si è portato per la prima volta in vantaggio, ma il momento felice è durato pochissimo. Nel nono game Medvedev ha ancora accelerato il ritmo, è arrivato a servire per il match e ha chiuso alla seconda chance dopo che Murray ha annullato il nono match point della settimana.

"E' stato un match – ha dichiarato Medvedev – molto duro. Mi sono trovato in difficoltà, c'era molto vento e non credo che le palle fossero le migliori possibili per questa superficie.

Ero pronto alla lotta e la lotta è stata. Per me è un grande momento. A Rotterdam ho giocato bene e qui ho dimostrato di essere ancora in buone condizioni. Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare così il più a lungo possibile".

Per Medvedev è il 17esimo titolo della carriera, il primo a Doha, il secondo dell'anno dopo la vittoria di Rotterdam. L'ultima vittoria di Medvedev sul cemento all'aperto era stata centrata a Los Cabos nell'estate del 2022. Per Murray invece è stata la 71esima finale della carriera che ha segnato la sconfitta numero 25. Per lo scozzese rimangono 46 i titoli Atp vinti. A Doha Murray ha vinto il titolo nel 2008 e nel 2009.