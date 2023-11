Tennis: Atp Finals, Binaghi 'venduti 10.612 pari al 96,5% ma neanche uno in Arabia Saudita'

Torino, 9 nov. (Adnkronos) – A due giorni dall’avvio della terza edizione delle Nitto Atp Finals di tennis che inizieranno domenica a Torino sono su 166.470 biglietti ne sono stati venduti 10.612, pari al 96,5%. Ad annunciarlo il presidente della Fitp, Angelo Binaghi sottolineando che il 40,2% sono stati venduti all’estero.

“I biglietti -ha osservato Binaghi- sono stati venduti in 5 continenti e 95 Paesi, 7 in più dello scorso anno i mercati principali sono stati Svizzera, Germania, Inghilterra e Brasile e c’è un dato che fornisco all'Atp su cui credo valga la pena fare una piccola riflessione, del 40,2% dei biglietti venduti all’estero non un biglietto è stato venduto in Arabia Saudita, li abbiamo venduti in Qatar, molti negli Emirati Arabi ma in Arabia Saudita neanche uno”.