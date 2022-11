Torino, 20 nov.

(Adnkronos) – Nole Djokovic vince le Atp Finals ed è il 'Maestro' del 2022. Al Pala Alpitour di Torino il campione serbo si aggiudica il trofeo per la sesta volta eguagliando il record di vittorie di Roger Federer. L'ex numero uno del mondo, attualmente al numero 8 del ranking, in finale ha avuto la meglio in due set sul norvegese Casper Rudd, numero 4 Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 chiudendo in un'ora e 32 minuti con un ace diventando il più anziano vincitore delle Finals.