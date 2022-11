Tennis: Atp Finals, Nadal batte Ruud, primo successo a Torino (2)

(Adnkronos) – La testa di serie numero 1 delle Atp Finals ha alzato il suo livello nell'ultimo match del Gruppo Verde, usando le condizioni veloci a suo vantaggio e mettendo in scena i suoi colpi puliti al Pala Alpitour.

Nadal ha chiuso il match con 37 vincenti a 19 e il 93% di punti vinti con la prima di servizio e completato il suo ultimo successo del 2022 in un'ora e 43 minuti di partita.

“Mi sono allenato come volevo,” ha commentato filosoficamente Nadal dopo la partita”. “Probabilmente si è solo trattato di non aver avuto possibilità di mettere match nelle gambe. Non c’era abbastanza fiducia, dopo sei mesi duri.

Accetto che la stagione sia finita in una maniera che non mi soddisfa, ma almeno ho chiuso con una vittoria. L’ultimo match della stagione è importante, per cui sono contento. Alla fine devo sorridere perché so di aver battuto un grande giocatore”.