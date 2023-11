Tennis: Atp Finals, Sinner batte Rune e va in semifinale da imbattuto, avanza anche Djokovic

Tennis: Atp Finals, Sinner batte Rune e va in semifinale da imbattuto, avanza...

Torno, 16 nov. – (Adnkronos) – Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino da primo del gruppo verde e da imbattuto. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, supera il ventenne danese Holger Rune, numero 8 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in due ore e 33 minuti. Avanza in semifinale da secondo del girone anche il 36enne serbo Novak Djokovic. Eliminato Rune.