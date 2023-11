Tennis: Atp Finals, Sinner vede la vittoria all’esordio, nel girone in quota è sfida a Djokovic

Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – Jannik Sinner è pronto per Torino e le Atp Finals. Il primo avversario del numero uno italiano sarà Stefanos Tsitsipas, e i bookmaker vedono il successo all’esordio per Jannik: su 888sport e Scommessemania la vittoria dell’altoatesino si gioca a 1,47 mentre il greco vincente è dato a 2,70. Nel set betting è avanti il 2-0 per Sinner, con cui si è chiuso l’ultimo scontro a Rotterdam, offerto a 2,22 e seguito dal 2-1 a 3,60. La partita sarà combattuta e, per i betting analyst, ci sarà da soffrire a lungo per entrambi: l’Over 22,5 game è visto a 1,79, in vantaggio rispetto all’Under a 2. Nel Gruppo Verde, in quota, sembra esserci un solo avversario più forte di Sinner: Novak Djokovic. Su Snai, le quote per la testa del girone vedono il serbo a 1,65 e l’italiano a 3,50.