Tennis: Atp, Gaudenzi confermato presidente

Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – Andrea Gaudenzi è stato rieletto presidente dell’Atp. L’ex tennista italiano sta ricoprendo la carica da gennaio 2020 e ora lo farà anche per un secondo mandato, dal 2024 al 2026. Sotto la guida di Gaudenzi l’Atp ha attuato alcune delle riforme più radicali della sua storia nell’ambito del piano strategico “OneVision”, che mira a gettare nuove basi per la crescita dello sport. La “Fase Uno”, scattata nel 2023, ha già generato il più grande incremento annuale dei compensi dei giocatori nella storia dell’organizzazione, con un aumento senza precedenti di 37,5 milioni di dollari su base annua nell’Atp Tour e nel Challenger Tour.

“È un onore essere nominato per un secondo mandato come presidente dell’ATP e continuare a lavorare per lo sport che mi ha dato così tanto – ha dichiarato Gaudenzi -. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto dal 2020, in un momento particolarmente difficile per il mondo. “OneVision” ha rafforzato le fondamenta dell’ATP, promuovendo una vera partnership tra giocatori e tornei. Mentre entriamo nella seconda fase del nostro piano strategico, sono più convinto che mai che il nostro sport ne avrà un enorme vantaggio e che siamo ben posizionati per trarre il massimo dall’era digitale. Insieme al Consiglio ATP e ai nostri membri, mi impegno a trasformare la nostra visione in realtà nei prossimi anni”.

I miglioramenti implementati in “OneVision” includono un’innovativa formula di partecipazione agli utili 50 a 50 che allinea gli interessi dei giocatori e dei tornei. L’introduzione dei tornei ATP Masters 1000 spalmati su 12 giorni ha fornito maggiori opportunità di gioco e premi in denaro per più giocatori. Parallelamente, la riforma del sistema di governo ha migliorato la leadership, l’integrità e la rappresentanza dei membri. Nel frattempo i nuovi termini delle categorie di tornei stanno sbloccando livelli di investimento senza precedenti nelle infrastrutture e valutazioni record nei più grandi eventi del Tour.

Nel Challenger Tour miglioramenti significativi hanno incrementato il percorso per gli aspiranti giocatori professionisti. Ciò include un calendario ridisegnato e ampliato, standard di tornei elevati e un montepremi record di 21,1 milioni di dollari nel 2023 (+ 75% rispetto al 2022). Inoltre i contributi ATP Player Pension hanno raggiunto livelli record negli ultimi anni, crescendo di oltre il 125% nel 2022.

Tra i risultati chiave nel primo mandato di Gaudenzi come presidente dell’ATP c’è la creazione insieme ad ATP Media di Tennis Data Innovations (TDI) e l’aggregazione a lungo termine dei diritti media. TDI, un’entità dedicata istituita per gestire e commercializzare i dati per il Tour in una varietà di mercati globali, tra cui in particolare scommesse e prestazioni, è destinata ad aumentare in modo significativo i ricavi di ATP dal 2024 al 2029 mentre la storica aggregazione a lungo termine dei diritti media di Nitto ATP Finals, ATP 500 e ATP 250 in ATP Media (come per gli ATP Masters 1000) è stata completata quest’anno.

Guardando al futuro, la “Fase 2” del piano strategico “OneVision” punta a migliorare la collaborazione e la “governance” in tutto il T-7 (ATP, WTA, ITF e i quattro Grandi Slam). Gaudenzi ha avuto una carriera da tennista professionista di grande successo, conquistando tre titoli ATP Tour e raggiungendo il numero 18 del ranking. Dopo aver smesso di giocare ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna, seguita da un Master in Economia Aziendale. Successivamente Gaudenzi ha accumulato 20 anni di esperienza nel settore in ruoli dirigenziali, imprenditoriali e di livello C nei settori dell’intrattenimento, della tecnologia e dei giochi, prima di tornare al tennis.