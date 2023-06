Tennis: Atp Halle, esordio vincente per Sonego, Vavassori ko

Halle, 20 giu. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 2.195.175 euro). L'azzurro, numero 39 del mondo, supera il russo Aslan Karatsev, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in un'ora e 56 minuti. Eliminato inv...

Halle, 20 giu. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 2.195.175 euro). L'azzurro, numero 39 del mondo, supera il russo Aslan Karatsev, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in un'ora e 56 minuti. Eliminato invece al 1° turno Andrea Vavassori, numero 128 del mondo, che cede allo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 23 del ranking Atp e 8 del seeding, per 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto.