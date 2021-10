Tennis: Atp Indian Wells, Caruso ko al 2° turno con Karatsev

Los Angeles, 9 ott. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Salvatore Caruso nel secondo turno del 'Bnp Paribas Open', settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California.

Il torneo, che tradizionalmente si disputa a inizio marzo, dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno ha trovato una nuova collocazione autunnale visto l’annullamento dello swing asiatico.

Il 28enne di Avola, numero 135 del mondo e passato attraverso le qualificazioni, ha ceduto per 6-0, 6-2, in appena 67 minuti di gioco, al russo Aslan Karatsev, numero 23 del ranking Atp e 19 del seeding. Il 28enne di Vladikavkaz – la vera rivelazione della prima parte di stagione – si è preso così la rivincita per la sconfitta rimediata dal siciliano al primo turno del Challenger di Portorose nel 2018.