Tennis: Atp Indian Wells, possibile ottavo di finale tra Berrettini e Sinner

Los Angeles, 6 ott. – (Adnkronos) – I due migliori tennisti italiani Matteo Berrettini e Jannik Sinner potrebbero sfidarsi negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il romano, numero 7 del mondo e quinta testa di serie, affronterà al primo turno il vincente tra un qualificato e lo statunitense Dennis Kudla mentre l’altoatesino, numero 14 Atp e 10 del seeding, se la dovrà vedere all’esordio con Jack Sock o John Millman.

Possibile derby, già al terzo turno, anche per Gianluca Mager e Lorenzo Sonego (testa di serie numero 17): potrebbero affrontarsi un derby azzurro. Il ligure dovrebbe prima battere l’ungherese Fucsovics e poi il francese Gael Monfils. Il torinese, già un turno avanti, aspetta il vincente tra il sudafricano Kevin Anderson e l’australiano Jordan Thompson.

Non è andata molto meglio agli altri due azzurri entrati per diritto di classifica nel main draw: Lorenzo Musetti affronterà al primo turno lo spagnolo Ramos Vinolas e poi, se tutto va bene, Felix Auger Aliassime, un Next Gen come lui, ma già testa di serie numero 7 di questo torneo e in piena corsa per cercare di qualificarsi per le Atp Finals di Torino.

Fabio Fognini, testa di serie numero 25, entra in azione al secondo turno contro il vincente tra il tedesco Struff e il colombiano Galan. In caso di vittoria trova subito Stefanos Tsitsipas, secondo favorito del torneo. Questi gli ottavi di finale teorici: Medvedev – Opelka; Shapovalov – Hurkacz; Rublev- Bautista Agut; Schwartzman – Ruud; Berrettini – Sinner; Monfils – Zverev; Auger Aliassime – Carreno Busta; Garin-Tsitsipas.