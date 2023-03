Tennis: Atp Indian Wells, Wawrinka ko 6-1, 6-4 e Sinner vola ai quarti di finale

Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) - Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, supera il 37enne svizzero Stan Wawrinka...

Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, supera il 37enne svizzero Stan Wawrinka, numero 100 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 39 minuti. Sinnera sfiderà ai quarti lo statunitense Taylor Fritz, campione in carica a Indian Wells, numero 5 del mondo e quarta testa di serie.