Tennis: Atp Marsiglia, Hurkacz batte Bonzi e conquista il sesto titolo della carriera

Marsiglia, 26 feb.

– (Adnkronos) – Hubert Hurkacz vince il torneo Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor, montepremi 707.510 euro). Il polacco, numero 11 del mondo e prima testa di serie, supera in finale il francese Benjamin Bonzi, numero 60 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) e festeggiato il sesto titolo in sette finali Atp. Hurkacz ha vinto tutte le prime cinque finali giocate: a Winston-Salem 2019 (l'unica in cui non si è imposto in due set), Metz, Miami e Delray Beach 2021, Halle 2022.

Sconfitto l'anno scorso a Montreal dallo spagnolo Carreno Busta, ha ripreso la sua marcia spinto da un servizio potente, preciso e affidabile.