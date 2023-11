Tennis: Atp Metz, Fognini ko in semifinale con Humbert

Metz, 10 nov. - (Adnkronos) - Un Fabio Fognini in non perfette condizioni fisiche per un problema ad una gamba esce di scena in semifinale al torneo Atp 250 di Metz (veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il 36enne ligure, numero 147 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al 25enne...

Metz, 10 nov. – (Adnkronos) – Un Fabio Fognini in non perfette condizioni fisiche per un problema ad una gamba esce di scena in semifinale al torneo Atp 250 di Metz (veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il 36enne ligure, numero 147 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al 25enne francese Ugo Humbert, numero 23 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-2 in un'ora e sette minuti. Humbert sfiderà domani per il titolo il russo Alexander Shevchenko, numero 63 del mondo.