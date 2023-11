Tennis: Atp Metz, Shevchenko primo finalista

Metz, 10 nov. – (Adnkronos) – Alexander Shevchenko è il primo finalista del torneo Atp 250 di Metz (veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il russo, numero 63 del mondo, supera il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 344 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 17 minuti. Shevchenko affronterà in finale il vincente del match tra l'azzurro Fabio Fognini, numero 147 del mondo e anche lui in tabellone con una wild-card, e il francese Ugo Humbert, numero 23 del ranking e quarta testa di serie.