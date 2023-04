Tennis: Atp Montecarlo, 5 azzurri in campo oggi

Montecarlo, 12 apr. -(Adnkronos) – Altra giornata a forti tinte di azzurro al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.776.335 euro), dove si chiudono gli incontri di 2° turno con 5 italiani in campo. Debutto per Jannik Sinner, testa di serie numero 7 del seeding e reduce dalla finale di Miami. L'azzurro, che in questa settimana ha raggiunto il suo best ranking al numero 8 della classifica Atp, affronta sul Centrale l'argentino Diego Schwartzman, 36 del mondo e suo compagno di doppio nel Principato. Nell'unico precedente ad Anversa 2021, Jannik lasciò appena 4 giochi al rivale. Il match sarà eccezionalmente visibile anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. Avversario argentino anche per Matteo Berrettini, che sfida come ultimo match di giornata sul Court des Princes Francisco Cerundolo, 33 del ranking: tra i due non ci sono precedenti. Lorenzo Sonego se la vedrà sul Centrale con Daniil Medvedev, testa di serie 3 del seeding: il russo numero 4 del mondo si è imposto nell'unico precedente, andato in scena lo scorso gennaio nel '250' di Adelaide-1 (cemento outdoor) per ritiro dell'azzurro. Infine sarà un derby tutto azzurro tra Lorenzo Musetti, numero 21 Atp contro il 19enne Luca Nardi, 161 del mondo, reduce dal suo primo successo in carriera a livello 1000.