Tennis: Atp Montpellier, Nardi supera le qualificazioni ed entra nel main draw

Montpellier, 6 feb. - (Adnkronos) - Diventano tre gli azzurri al via nell'Open Sud de France - Montpellier, Atp 250 con un montepremi da 630.705 euro che dal 2010 si sta disputando sul veloce indoor in una delle più dinamiche città della Francia di oggi. Dal 2012, il torneo si gio...

Montpellier, 6 feb.

– (Adnkronos) – Diventano tre gli azzurri al via nell'Open Sud de France – Montpellier, Atp 250 con un montepremi da 630.705 euro che dal 2010 si sta disputando sul veloce indoor in una delle più dinamiche città della Francia di oggi. Dal 2012, il torneo si gioca alla Sud de France Arena, impianto poli-funzionale con una capienza di 7.500 spettatori durante l'evento. Nel turno decisivo delle qualificazioni, infatti, Luca Nardi, n.164 del ranking, si è imposto 6-1, 3-6, 6-3, in un'ora e 24 minuti di partita, sul francese Benoit Paire, scivolato alla posizione n.213 dopo aver toccato un best ranking di n.18 nel gennaio del 2016.

Il primo set dura appena venti minuti. Nei turni di battuta di Nardi non si gioca. Ceduto a 15 il primo game di servizio, Paire non arriva mai nemmeno a 40 in tutti game persi nel parziale.

Nel secondo parziale Nardi subisce il primo break, complice anche il primo doppio fallo della sua partita e un diritto da sinistra eccessivamente ambizioso (3-1). Mancate tre chances consecutive per l'immediato controbreak, il diciannovenne marchigiano subisce il ritorno di Paire che da 0-40 infila cinque punti consecutivi ed esulta con un urlo vibrante che dice tanto del suo periodo buio.

Dopo il Covid l'avignonese ha confessato di non essersi mai sentito davvero felice e ha cominciato a farsi aiutare da uno psicologo. I continui discorsi, più brevi monologhi che altro, con il coach ne sono un'ulteriore conferma. Nel momento più caldo del set, però, ritrova lampi del suo tennis migliore. Nell'ultimo game si salva da 0-30, chiude con due palle corte, il suo marchio di fabbrica, e allunga al terzo.

Nella frazione decisiva l'azzurro ritrova il mood giusto: nel secondo game toglie la battuta al francese (alla terza palla-break) e poi allunga sul 3-0. Paire prova a restare attaccato ma Nardi continua a servire con continuità disarmante e proprio con una prima esterna sigla il definitivo 6-3. In tabellone ci sono già Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.