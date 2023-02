Montpellier, 10 feb.

-(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale al torneo Atp 250 di Montpellier (veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il 21enne altoatesino, numero 17 del mondo e seconda testa di serie, vince il derby con il 27enne piemontese Lorenzo Sonego, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 35 minuti. Sinner affronterà domani in semifinale il 18enne francese Arthur Fils, numero 163 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card.