Tennis: Atp Parigi-Bercy, Tsitsipas vola ai quarti e si qualifica per Torino

Parigi, 2 nov. – (Adnkronos) – Stefanos Tsitsipas approda ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor, montepremi 5.779.335 euro). Il greco, numero 6 del mondo e 7 del seeding, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 9 del ranking Atp e decima testa di serie, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4 in un'ora e 58 minuti. Con questa vittoria Tsitsipas si qualifica matematicamente per le Atp Finals, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre.