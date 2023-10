Tennis: Atp Pechino, Alcaraz ko 7-6, 6-1 e Sinner vola in finale con Medvedev

Pechino, 3 ott. – (Adnkronos) – Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.633.850 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 7 del mondo e 6 del seeding, supera lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1 in un'ora e 54 minuti. Domani in finale Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e 2 del tabellone, che non ha mai battuto in carriera. Da lunedì prossimo Sinner salirà al numero 4 del mondo eguagliando il best raking di un tennista italiano che Adriano Panatta raggiunge nel 1976, anno in cui vinse il Roland Garros.