Tennis: Atp Pechino, Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni

Pechino, 26 set. – (Adnkronos) – Matteo Arnaldi è l'unico italiano nelle qualificazioni del torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.633.975 dollari). Il 22enne sanremese, numero 48 del mondo, ha sconfitto al primo turno 4-6, 6-3, 7-6 (14-12) il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 87 Atp, in tabellone come 'alternate', dopo due ore e 54 minuti di partita. Il sanremese ha messo in campo il 59% di prime da cui ha ottenuto il 78% di punti, e ha vinto un punto su due quando ha servito la seconda. Più efficace anche il rendimento in risposta, che si è tradotto nei 76 punti vinti contro i 59 del colombiano negli scambi brevi, conclusi in meno di cinque colpi.

Nel tie-break Arnaldi è stato per tre volte a un punto dalla sconfitta, e ha concluso al settimo match point. Si è portato così in vantaggio 2-1 nel bilancio degli scontri diretti. Galan l'ha infatti battuto in due set al turno decisivo delle qualificazioni dello Us Open 2022, Arnaldi si è poi imposto in quattro set al primo turno del Roland Garros quest’anno. Nel turno decisivo per l'accesso al main draw, Arnaldi affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, numero 50 del ranking Atp, che l'ha sconfitto in tre set quest'anno al Challenger di Phoenix.