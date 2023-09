Tennis: Atp Pechino, Arnaldi supera le qualificazioni, sono 4 gli azzurri in tabellone

Pechino, 27 set. – (Adnkronos) – Matteo Arnaldi supera le qualificazioni del torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.633.975 dollari). Si aggiunge così a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel main draw del torneo. Nel turno decisivo per l'accesso nel tabellone, Arnaldi batte con il punteggio di 6-3, 6-2 l'australiano Aleksandar Vukic, numero 50 del mondo, che l'aveva battuto in tre set quest'anno al Challenger di Phoenix. Il sanremese, numero 48 del ranking Atp, vince il 72% di punti al servizio con la prima e il 60% con la seconda e trasforma tutte le tre palle break avute a disposizione nel match. Vukic, che in totale conquista due punti in più in risposta, ne manca invece cinque su cinque.