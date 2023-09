Tennis: Atp Pechino, Sinner nella parte alta di tabellone, possibile semifinale con Alcaraz

Pechino, 26 set. - (Adnkronos) - Jannik Sinner, che ha partecipato alla cerimonia del sorteggio, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono gli azzurri in tabellone al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.798.915 dollari). Come tutti gli ATP 500, il torneo sarà trasmesso in diretta su ...

Pechino, 26 set. – (Adnkronos) – Jannik Sinner, che ha partecipato alla cerimonia del sorteggio, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono gli azzurri in tabellone al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.798.915 dollari). Come tutti gli ATP 500, il torneo sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Sinner, testa di serie numero 6 e numero 7 Atp, è inserito nella parte alta del tabellone, dunque nella metà del draw di Carlos Alcaraz con cui ha fissato una sessione di allenamento a Pechino. L'altoatesino debutta contro il britannico Daniel Evans, numero 27 del mondo, mai incontrato in carriera. Chi vince incontrerà al secondo turno la wild-card Shang Juncheng, 18enne numero 158 del mondo, o Yoshihito Nishioka che ha ottenuto uno special exempt in quanto finalista a Zhuhai. Siamo nel quarto di Holger Rune, testa di serie numero 3, che al primo turno affronterà Felix Auger-Aliassime.

Lorenzo Musetti potrebbe invece incontrare Carlos Alcaraz al secondo turno, che corrisponde agli ottavi di finale: il tabellone è infatti a 32, senza bye per le teste di serie. Il carrarino non ha certo un debutto semplice, però, contro Karen Khachanov (nessun precedente). Il numero 15 ATP è impegnato contro Nishioka in finale a Zhuhai: punta al quinto titolo in carriera, il primo dal 2018. Alcaraz, invece, esordisce contro un qualificato. Sonego è invece nella parte bassa del tabellone. Il torinese, destinato a uscire dalla Top 50 quando verrà pubblicata la nuova classifica ATP perché perderà i 250 punti del titolo vinto a Metz l'anno scorso, affronta al primo turno il francese Ugo Humbert, numero 36. Sonego ha vinto gli ultimi due confronti diretti, quest'anno a Monte-Carlo e al Roland Garros, sempre sulla terra rossa. Ma ha perso l'unico sul duro, nel Masters 1000 in Canada nel 2021. Chi vince incontrerà negli ottavi Andrey Rublev o Cameron Norrie, ed eventualmente nei quarti la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev.

Gli azzurri potrebbero diventare quattro in tabellone se Matteo Arnaldi dovesse battere Aleksandar Vukic nel turno decisivo delle qualificazioni.