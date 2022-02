Tennis: Atp Pune, esordio vincente per Travaglia, Moroni ko

Pune, 1 feb. – (Adnkronos) – Ritorno alla vittoria per Stefano Travaglia che supera il primo turno del 'Tata Open Maharashtra', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 493.875 dollari che si sta disputando sul cemento di Pune, in India.

Il 30enne di Ascoli Piceno, numero 93 del mondo e ottava testa di serie, ha battuto 7-6 (9-7), 4-6, 63, in poco meno di due ore e un quarto di partita, l’indiano Ramkumar Ramanathan, numero 182 del ranking Atp, in gara con una wild card. Esordio amaro invece per Gian Marco Moroni: il 23enne romano, numero 202 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 7-5, 3-6, 6-4, dopo oltre due ore di lotta, allo svedese Elias Ymer, numero 163 del ranking, anche lui qualificato.