Tennis: Atp Rio de Janeiro, Fognini ko in semifinale contro Alcaraz

Rio de Janeiro, 20 feb. -(Adnkronos) – Fabio Fognini esce di scena in semifinale nel 'Rio Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.815.115 dollari che si sta avviando alla conclusione sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile.

Il 34enne ligure, numero 38 del mondo e finalista in questo torneo nel 2015 (quando sconfisse Rafa Nadal in semifinale prima di cedere a David Ferrer), nella notte italiana cede per 6-2 7-5, in un’ora e tre quarti di partita, al 18enne Carlos Alcaraz, numero 29 del ranking e 7 del seeding. Il giovane spagnolo affronterà il finale l'argentino Diego Schwartman, numero 13 del mondo e terza testa di serie.