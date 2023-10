Tennis: Atp Stoccolma, per Sonego l’ostacolo Kotov, in quota l’azzurro prenota i quarti

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Sarà Pavel Kotov, attuale numero 109 del mondo, l’avversario di Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’Atp di Stoccolma. L’azzurro, dopo il successo in rimonta contro Lajovic, parte con i favori del pronostico: si gioca infatti a 1,43 su Betflag il successo del torinese, quota che sale a 1,45 su 888sport contro il colpo del russo visto tra 2,60 e 2,75 volte la posta. Entrambi i tennisti hanno dovuto aspettare il terzo set per vincere il proprio match d’esordio, ma per i bookie in quest’occasione prevale un finale in due parziali, dato a 1,57 su un nuovo finale all’ultimo set proposto a 2,38. Per quanto riguarda invece il set betting, è in pole il 2-0 Sonego, a 2,13, su un altro 2-1 dell’italiano fissato a 3,55.