Tennis: Atp Stoccolma, Sinner sfida Murray per un posto ai quarti di finale

Stoccolma, 10 nov. -(Adnkronos) – Due gli azzurri in campo oggi negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Stoccolma (veloce indoor, montepremi 635.750 euro) che si sta disputando alla 'Kungliga Tennishallen' nella capitale svedese.

Il primo a scendere in campo è Andrea Vavassori: il 26enne torinese, numero 289 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, deve vedersela con il canadese Denis Shapovalov, numero 18 del mondo e 3 del seeding nonché campione in carica.

Nel tardo pomeriggio tocca invece a Jannik Sinner, prima testa di serie del torneo: il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking Atp, debutta direttamente agli ottavi contro lo scozzese Andy Murray, numero 143 del mondo, in tabellone grazie ad una wild card ma ex numero 1. Anche in questo caso si tratta di una sfida inedita.