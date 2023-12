Tennis: Atp, Vagnozzi e Cahill votati coach dell'anno, Djokovic non è d'accordo

Roma, 14dic. – (Adnkronos) – I due allenatori di Jannik Sinner Simone Vagnozzi e Darren Cahill si sono aggiudicati il premio di coach dell'anno dell'Atp. Vagnozzi ha iniziato a lavorare con Sinner nel febbraio 2022 e nel mese di giugno dello stesso anno al team si è aggiunto anche Cahill, che in precedenza aveva già lavorato al fianco di ex numeri 1 del mondo quali Andre Agassi e Lleyton Hewitt. Sinner, dopo aver vinto il premio come giocatore più amato dal pubblico, è in lizza anche per quello del "Most Improved Player" nonché per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award. "Grazie per avermi accolto a braccia aperte in questo team italiano" ha scritto su X Cahill. "Un grande onore ricevere questo premio e soprattutto condividerlo con una gran persona come Darren" ha commentato Vagnozzi su Facebook. La scelta di Vagnozzi e Cahill come coach dell'anno non ha trovato d'accordo il numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo in una sua storia su Instagram, rivolgendosi al suo coach, Goran Ivanisevic, ha scritto: "Goran, penso che dovremo vincere 4 Slam su 4 per far sì che tu possa (forse) essere considerato come coach dell'anno. Aver chiuso l'anno da n.1 del mondo, vincendo 3 Slam, le Atp Finals e continuando a scrivere la storia di questo sport evidentemente non è abbastanza, mio caro coach….".