Vienna, 27 ott. (Adnkronos) – Inizia senza problemi il torneo Atp di Vienna per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'altoatesino si è imposto in due set sullo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 6-4, 6-2. Mentre Sonego ha aperto il programma battendo 6-4, 6-3 in un'ora e 20 minuti il tedesco Dominik Koepfer.

Sonego adesso affronterà ai sedicesimi il norvegese numero 4 del seeding Casper Ruud, mentre Sinner se la vedrà con l'austriaco Dennis Novak.