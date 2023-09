Tennis: Atp Zhuhai, Arnaldi nel main draw e Napolitano in corsa nelle qualificazioni

Zhuhai, 19 set. – (Adnkronos) – Matteo Arnaldi è l'unico italiano direttamente nel main draw dell'Atp 250 di Zhuhai (cemento, montepremi 1.057.295 dollari). Il 22enne ligure, numero 48 del mondo, ha vinto i suoi due singolari in Coppa Davis, alla prima partecipazione in nazionale. Il sanremese trova al debutto nel torneo Aslan Karatsev, numero 63 Atp, che non ha mai incontrato in carriera. In caso di successo, potrebbe incontrare al secondo turno Andy Murray, che nell'unica edizione del torneo, nel 2019, ha raggiunto il secondo turno. Arnaldi è inserito nel quarto di tabellone della testa di serie numero 2, il britannico Cameron Norrie, che ha già battuto al terzo turno dello US Open arrivando così per la prima volta in carriera negli ottavi di uno Slam.

La prima testa di serie nel main draw è invece Karen Khachanov, rientrato a Flushing Meadows dopo tre mesi di stop per problemi alla schiena, che quest'anno sul duro ha raggiunto la semifinale all'Australian Open e Miami prima di fermarsi. Nelle qualificazioni, avanza al turno decisivo Stefano Napolitano. Il piemontese, numero 257 del mondo, supera lo statunitense Omni Kumar, mancino statunitense di 21 anni, numero 356 Atp, per 6-2, 6-0. Esce subito di scena invece Lorenzo Giustino, numero 281 del ranking, sconfitta dall'australiano Alex Bolt, numero 323 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3.