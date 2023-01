Tennis: Australian Open, 9 azzurri al secondo turno delle qualificazioni

Melbourne, 10 gen. -(Adnkronos) - Salgono a 9 i rappresentanti del tennis tricolore approdati al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record di 76,5 milioni di dollari australiani, che si stanno disputando sui campi in cemento di Melbo...

Melbourne, 10 gen.

-(Adnkronos) – Salgono a 9 i rappresentanti del tennis tricolore approdati al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record di 76,5 milioni di dollari australiani, che si stanno disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Nel torneo maschile, dopo Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Gianluca Mager, hanno superato l’esordio anche Giulio Zeppieri, Francesco Passaro, Mattia Bellucci, Raul Brancaccio e Andrea Pellegrino.

Subito fuori, invece, Andrea Vavassori, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Roberto Marcora e Franco Agamenone, (battuto nel derby tricolore da Brancaccio, reduce dal secondo trofeo Challenger conquistato a Noumea con conseguente best ranking). Il primo giorno erano usciti Francesco Maestrelli, Riccardo Bonadio e Marco Cecchinato. In campo femminile buona la prima per Lucrezia Stefanini, eliminata Sara Errani.