Tennis: Australian Open, Berrettini batte Monfils in 5 set e vola in semifinale

Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) – Matteo Berrettini vola in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del seeding, sconfigge il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti.

Berrettini affronterà in semifinale il 35enne spagnolo Rafael Nadal, numero 5 del mondo e sesta testa di serie.